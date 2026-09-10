Brezilya’nın yarı kurak Sertao bölgesinde, Caatinga biyomuna ait yerli bitkiler kurak dönemde su tüketimini azaltmak için yapraklarını dökerken, Peru kaynaklı bir tür olan algaroba yeşil kalmaya ve meyve vermeye devam ediyor. Derin kök sistemi sayesinde kuraklıkla mücadele eden ağacın kontrolsüz yayılımı, yerli flora üzerinde baskı oluşturuyor.

DERİN KÖK SAYESİNDE KURAKLIKTA BİLE YEŞİL KALABİLİYOR

Yapılan araştırmalara göre algaroba, yüzeye yakın nemi kullanan yan kökler ile toprağın onlarca metre altındaki yeraltı suyu rezervlerine ulaşabilen derin kökleri bir arada barındırıyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Prosopis juliflora ağaçlarının yağmursuz dönemlerde yeraltı sularından yararlanarak yaprak örtüsünü koruyabildiği tespit edildi.

Uzmanlar, ulaşılan kök derinliğinin toprak yapısı, ağaç yaşı ve çevresel koşullara göre değiştiğini, bu nedenle tüm algarobaların sabit bir derinliğe ulaştığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

YILLAR ÖNCE PERU'DAN GETİRİLDİ

Joaquim Nabuco Vakfı verilerine göre algaroba, Caatinga’nın doğal florasında yer almıyor. Tür, kuraklığa dayanıklılığı ve ekonomik potansiyeli sebebiyle ilk olarak 1942 yılında Peru’nun Piura bölgesinden alınan tohumlarla Pernambuco eyaletine bağlı Serra Talhada belediyesine getirildi.

Ulusal Yarı Kurak Bölge Enstitüsü verilerine göre boyu 4 ila 15 metre arasında değişen ağaç; kayalık, kumlu ve tuzlu topraklarda yetişebiliyor. Ağacın meyveleri hayvan yemi olarak değerlendirilirken; ahşabı yakıt, odun kömürü ve çit kazığı gibi kırsal faaliyetlerde hammadde olarak kullanılıyor.

İSTİLACI OLDUĞU İÇİN DİĞER TÜRLERİ DE TEHDİT EDİYOR

Ağacın hızlı büyümesi ve hayvanlar tarafından tüketilen meyveleri aracılığıyla tohumlarının yayılması, bölgede yoğun kümeler oluşturmasına yol açıyor. Caatinga üzerine yapılan araştırmalar, algaroba kümelerinin alan, su, besin ve ışık rekabeti nedeniyle yerli türlerin büyümesini yavaşlattığını ve ölüm oranlarını artırdığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra bitkinin salgıladığı maddelerin ve yaprak döküntülerinin diğer türlerin çimlenmesini engellediği ifade edildi. Uzmanlar, türün ekonomik yararlarının yanı sıra yerli floranın korunması için kontrollü yönetim stratejilerinin uygulanması gerektiğine dikkat çekti.