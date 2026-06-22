Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika'nın bazı tropikal ve yarı kurak bölgelerinde görülen barriguda ağacı, gövdesindeki özel dokular sayesinde suyu depoluyor. Yağmur mevsiminde biriktirdiği suyu, kurak dönemlerde yavaş yavaş kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şişkin gövdesi ise bu doğal su deposunun en belirgin işareti olarak kabul ediliyor.

GÖVDESİ DEV BİR SU DEPOSU GİBİ ÇALIŞIYOR

Barriguda ağacı, kuraklıkla mücadele etmek için geliştirdiği bu mekanizma sayesinde çevresindeki birçok bitkinin yaşayamadığı bölgelerde varlığını sürdürebiliyor. Yerliler tarafından 'şişe ağaç' olarak da anılan türün gövdesi zamanla genişleyerek su depolama kapasitesini artırıyor. Bu özellik, ağacın uzun süre yağmur almadan yaşayabilmesini sağlıyor.

KURAK BÖLGELERDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Bilim insanları, su depolama yeteneğinin barriguda ağacını iklim değişikliğine karşı en dayanıklı türlerden biri haline getirdiğini belirtiyor. Günümüzde Brezilya'nın Atlantik ormanları ile yarı kurak bölgelerinde doğal olarak yetişen ağaç, ekosistem için önemli türlerden biri olarak kabul ediliyor. Kuraklığa karşı geliştirdiği sıra dışı uyum mekanizması, araştırmacıların da ilgisini çekmeye devam ediyor.