Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceará eyaleti, yıllardır süren su kıtlığına karşı dev bir altyapı projesini tamamlamak üzere. “Ceará Su Kuşağı (CAC)” olarak bilinen 145 kilometrelik yapay nehir sistemi, kurak bölgeleri kalıcı bir su kaynağıyla buluşturmayı hedefliyor.

Jati Barajı’ndan alınan suyu São Francisco Nehri’nden beslenen transpozisyon hattı üzerinden taşıyan sistem, geniş kanal yapıları, pompa istasyonları ve rezervuar bağlantılarıyla Nova Olinda’daki Cariús Nehri’ne kadar uzanıyor. Projenin yaklaşık yüzde 91’i tamamlanmış durumda ve yetkililer, sistemin 2026 Haziran’ına kadar tamamen devreye alınmasını planlıyor.

24 NOKTAYA SU VERİLECEK

Mühendislik açısından dikkat çeken projede, güzergâhın eğim avantajlarından yararlanılarak suyun büyük bölümünün yerçekimiyle taşınması sağlanıyor. Bu sayede enerji ihtiyacı düşürülürken, uzun vadeli işletme maliyetleri de azaltılıyor.

Yetkililere göre yapay nehir tamamlandığında, bölgedeki belediyeler tarım, hayvancılık ve içme suyu ihtiyacında yağışa bağımlı olmaktan çıkacak.

Brezilya’daki en büyük devlet su transfer projesinin tamamen devreye girmesiyle, sistemin yalnızca yerçekimi kullanarak 24 belediyeye su sağlamaya başlaması bekleniyor.