Son yıllarda ciddi bir su kıtlığıyla mücadele eden Fas, tarihinin en iddialı altyapı projelerinden birine imza atıyor. Ülke, Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinden su çekerek yılda tam 300 milyar litre temiz su üretecek dev bir deniz suyu arıtma (tuzdan arındırma) tesisi inşa ediyor.

Kazablanka yakınlarındaki Sidi Rahal bölgesinde 50 hektarlık dev bir kıyı arazisine kurulan bu tesis, tamamlandığında Afrika kıtasının en büyüğü, dünyada ise yenilenebilir enerjiyle çalışan sayılı merkezlerden biri olacak.

DEVASA BORU HATTI DÖŞENECEK

Projenin en dikkat çekici mühendislik aşamasını, okyanusun tabanına döşenen 1,85 kilometre uzunluğundaki iki devasa su altı boru hattı oluşturuyor.

Bu borularla tesise taşınan okyanus suyu; ön arıtma, ters ozmoz (membran filtreleme) ve son kalite kontrol aşamalarından geçirilerek içme suyuna dönüştürülecek. Ayrıca işlem sırasında ayrıştırılan yoğun tuzlu suyun okyanus ekosistemine zarar vermeden güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için de 2,5 kilometre uzunluğunda ayrı bir denizaltı deşarj hattı kuruluyor.

MİLYONLARCA İNSANIN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Tamamen rüzgar enerjisiyle çalıştırılması planlanan ve günlük 838 bin metreküp su üretim kapasitesine ulaşacak olan bu dev tesis, başta Kazablanka metropolü olmak üzere çevre şehirlerde yaşayan yaklaşık 7,5 milyon insanın su ihtiyacını tek başına karşılayacak. Yağış azlığı nedeniyle barajları ve yer altı su kaynakları alarm veren Fas, bu dev hamleyle hem tarımsal üretimi güvenceye almayı hem de kentsel su krizini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.