Elazığ merkeze bağlı Aşağı İçme köyünde 2021 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle sular metrelerce geriye çekilmişti. Suların çekildiği dönemde eski yerleşim yerleri ve ağaç kökleri yüzeye çıkarken, toprak zeminde yarıklar oluştuğu kaydedilmişti.
SU SEVİYESİ MAKSİMUM KOTA ULAŞTI
2026 yılında bölgede etkili olan yağışların ardından baraj havzasındaki su miktarı arttı. Beş yıl önce suların çekildiği Aşağı İçme köyü çevresi, baraj gölünün yeniden maksimum seviyeye ulaşmasıyla tekrar suyla kaplandı. Havza genelinde su seviyesinin yerleşim yerlerinin sınırına kadar geldiği gözlemlendi.