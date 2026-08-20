Sırbistan'ın Sremska Mitrovica kasabası yakınlarında, nehir sularının çekilmesiyle birlikte 1945 yılında batan "Slovenian" adlı buharlı römorkörün paslanmış gövdesi yüzeye çıktı. Yerel halk, geminin daha önce hiç bu kadar net ve açıkta kalmadığını aktardı.

1913 YAPIMI GEMİNİN TARİHİ VE BATIŞ SÜRECİ

1913 yılında Budapeşte'de "Vag" adıyla inşa edilen buharlı gemi, ilk yıllarında Tuna Nehri üzerinde ağır yük taşımacılığında kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ismi değiştirilerek Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na devredilen gemi, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaralı askerlerin ve teçhizatın nakliyesinde görevlendirildi. Gemi, Nisan 1945'in sonlarında yaralı askerleri taşıdığı sırada bir Alman mayınına çarparak infilak etti ve Sava Nehri'ne gömüldü. Enkaz, o tarihten bu yana nehir tabanında varlığını sürdürüyordu.

TUNA NEHRİ'NDE DE ALMAN SAVAŞ GEMİLERİ BELİRDİ

Sırbistan ve Romanya sınırında sığlaşan Tuna Nehri'nde de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemilerinin kalıntıları belirdi. Geri çekilen Alman birlikleri tarafından kasten batırılan bu gemilerin bazılarının üzerinde hâlâ mühimmat ve silahların bulunduğu bildirildi.