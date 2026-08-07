Batman'ın Gercüş ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde arıcılıkla uğraşan üreticiler, yaklaşık 10 gün sonra başlayacak bal hasadı öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Zengin bitki örtüsüyle öne çıkan dağlık alanlarda kovanlarını tek tek kontrol eden arıcılar, bu yıl uzun yılların en verimli sezonlarından birini yaşamayı bekliyor.

KOVANLARDA SON KONTROLLER YAPILIYOR

Hasat öncesinde üreticiler, peteklerdeki sırlanma oranını, balın olgunlaşma durumunu ve arı kolonilerinin gelişimini detaylı şekilde inceliyor. Yapılan kontroller doğrultusunda hasadın yaklaşık 10 gün içinde başlaması planlanıyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi kayıplar yaşayan arıcılar ise bu sezon yağışların olumlu etkisiyle umutlu.

Bölgede arıcılık yapan Veysi Kaya, hasat öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Son kontrollerimizi yapıyoruz. Yavrular çıktı mı, çıkmadı mı; peteklerin yüzde kaçı sırlandı, bunlara bakıyoruz. Son kontrollerimizi yapıp ona göre kendimize bir hasat zamanı belirleyeceğiz. Yaptığım son kontrolde, yaklaşık 10 gün sonra hasat yapabileceğimiz kanaatine varmış durumdayız. Bu sene bal akışı güzel, arının gelişimi güzel. Yağışların olmasından dolayı bal akışı bu sene mükemmeldi. Son 10 yılın en güzel hasadını yapacağımızı umut ediyorum. Bu sene bizim gibi arıcılık yapan balcıların, arıcıların yüzü gülecek diye umut ediyorum" dedi.

GEÇEN YIL KURAKLIK ÜRETİMİ VURDU

Geçtiğimiz sezon etkili olan kuraklığın yalnızca bölgeyi değil, Türkiye genelindeki arıcıları da olumsuz etkilediğini söyleyen Kaya, "Tabii seneden seneye fark ediyor arıcılar için. Geçen sene kurak bir sene yaşadık; sadece bu bölgede değil, Türkiye’nin tamamında bir kuraklık vardı. Kuraklığa bağlı olarak da bal yok denecek seviyedeydi" ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca ürettikleri balın tamamen doğal ve organik özellik taşıdığını, bölgenin coğrafi yapısının da bu kaliteyi desteklediğini belirtti.

ORGANİK ÜRETİM ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Arıcılığı ticari ölçekte değil, daha çok ailesi ve yakın çevresi için yaptığını dile getiren Veysi Kaya, üretimde doğallıktan taviz vermediklerini söyledi.

Kaya, "Ben şahsen büyük arıcılık yapan biri değilim. Kendi ailem ve akrabalarım için yapıyorum bu işi. O yüzden de organik olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu sene balın fazla olmasından dolayı illaki bir satış durumumuz da olacak. İnşallah dostlarımıza kaliteli ballar vereceğiz" diyerek bu sezon elde edilecek yüksek verimin ihtiyaç fazlasının satışına da imkan sağlayacağını ifade etti.