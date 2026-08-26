Fransa'da etkisini artıran kuraklık, hayvancılık sektörünün yanı sıra ülkenin dünyaca ünlü peynirlerinin üretiminde de sorunlara yol açtı. Özellikle belirli coğrafi bölgelerde yetişen otlarla beslenen ineklerden elde edilen sütle üretilen Abondance, Beaufort ve Comté peynirlerinde uygulanan bazı üretim şartları geçici olarak esnetildi.

YEM TEMİNİNDE ZORLANDILAR

Fransa'da bu üç peynirin üretimi, kullanılan sütün elde edildiği hayvanların beslenmesine ilişkin oldukça sıkı kurallara bağlı. Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık, meralardaki ot miktarını ciddi biçimde azaltınca üreticilerin yem temininde zorlanmasına neden oldu.

YÜZDE 50’DEN YÜZDE 15’E İNDİRİLDİ

Hükümet, yaşanan sıkıntının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı kararla söz konusu peynirlerin üretim koşullarında geçici değişikliklere gitti.

Yeni düzenlemeye göre Abondance peyniri için sütü kullanılan ineklerin yemlerindeki mera otu oranı yüzde 50'den yüzde 15'e indirildi. Ayrıca 31 Mayıs 2027'ye kadar hayvanların yem ihtiyacının yarısının, belirlenen üretim bölgesinin dışından karşılanabilmesine izin verildi.

Beaufort peynirinde ise hayvanların beslenmesinde belirlenen coğrafi bölgeden temin edilen mera ve kuru otun payı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Bunun yanında ineklere verilebilecek ek tahıl miktarında da artış yapıldı.

TARIM SEKTÖRÜNÜ AĞIR ETKİLEDİ

Comté üretiminde de geçici bir kolaylık sağlandı. Peynirin üretiminde sütü kullanılan ineklerin yeminde yer alan mısırın, 31 Ekim'e kadar üretim için belirlenen coğrafi alanın dışından temin edilmesinin önü açıldı.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard da 18 Ağustos'ta Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarının tarım sektörünü ağır biçimde etkilediğini belirtmişti.

ÇİFÇİLER EKONOMİK YÜK ALTINDA

Genevard, yaşanan olumsuz hava koşullarının Fransız çiftçileri ciddi ekonomik yük altında bıraktığını ve tarımsal üretimin ülke genelinde farklı ölçülerde zarar gördüğünü ifade etmişti.

Yaşanan gelişme, iklim koşullarındaki değişimin Fransa'nın geleneksel ve coğrafi koruma altındaki gıda ürünlerinin üretim zincirini de doğrudan etkilediğini ortaya koydu.