İngiltere ve Galler'de temmuz ayı, yağış miktarı bakımından kayıtlardaki en kurak aylardan biri olarak tarihe geçti. Özellikle Londra'nın simgesi Hyde Park'taki yeşil alanlar kuraklık nedeniyle hızla kurudu. Meteoroloji Ofisi, yaşanan koşulların tarihi kayıtlardaki en dikkat çekici yaz dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yazılı açıklamasında İngiltere ve Galler'de temmuz ayının yağış miktarı bakımından rekor düzeyde kurak geçtiğini duyurdu. Ülke genelinde temmuz boyunca yalnızca 28,9 milimetre yağış ölçülürken, bu miktar kayıtlardaki en kurak üçüncü temmuz olarak kayıtlara geçti.

RAKOR KURAKLIK REKOR SICAKLIKLARI GERİDE BIRAKTI

Londra'nın gözdesi Hyde Park, kuraklık nedeniyle hızla kurudu ve yeşil halini kaybetti. İngiltere'de temmuz ayında 6,5 milimetre yağış ölçülürken, bu değer uzun dönem ortalamasının yüzde 10'una karşılık geldi. Bu miktar, 1911'de kaydedilen 13,4 milimetrelik önceki en kurak temmuz rekorunu da geride bıraktı.

Galler'de ise temmuz ayında 9,3 milimetre yağış kaydedildi. Bu değer, uzun dönem ortalamasının yüzde 9'una denk gelirken, 1911'de ölçülen 22,6 milimetrelik önceki en düşük temmuz yağış miktarının altına indi. Sıcaklık değerleriyle de öne çıkan Galler, 2006 ve 1983 yıllarıyla birlikte kayıtlardaki en sıcak temmuz ayını yaşadı ve ortalama sıcaklık 17,8 derece olarak ölçüldü.

OLAĞANÜSTÜ BİR AY

Met Office Bilim Direktörü Dr. Amy Doherty, temmuz ayının Birleşik Krallık'ın iklim kayıtlarında 'olağanüstü bir ay' olduğunu belirterek, yaşanan koşulların tarihi kayıtlardaki en dikkat çekici yaz dönemlerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Çevre Ajansı Su Direktörü ve Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Helen Wakeham, kurak havanın su kaynaklarını azalttığını, sıcak koşulların ise su tüketimini artırdığını kaydetti. Wakeham, bunun çiftçiler, yaban hayatı ile kamu ve işletmelerin kullanımına sunulan su kaynakları üzerinde etkileri bulunduğunu belirtti.

Met Office, gelecek günlerde ülkenin bazı bölgelerinde daha değişken hava koşullarının görüleceğini bildirdi. Yoğun ve sürekli yağışların ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde etkili olmasının beklendiği açıklandı.