Günlük hayatta banka şubelerine gitmek yerine ATM'leri kullanmak birçok kişi için daha pratik bir seçenek. Ancak özellikle acil durumlarda yüksek tutarda nakit çekmek isteyenler, bankaların uyguladığı günlük para çekme limitleri nedeniyle beklemedikleri bir engelle karşılaşabiliyor.

Pek çok banka müşterisi, hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen ATM'den istediği tutarı çekemediğinde şaşkınlık yaşıyor. Bunun nedeni ise bankaların güvenlik ve nakit yönetimi kapsamında uyguladığı günlük para çekme limitleri.

KARTSIZ İŞLEMLERDE LİMİTLER DAHA DÜŞÜK

ATM'lerden kartlı ya da kartsız gerçekleştirilen para çekme işlemleri, bankaların belirlediği günlük limitler çerçevesinde yapılabiliyor. Özellikle QR kod veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen kartsız işlemlerde, kartlı işlemlere göre daha düşük limitler uygulanabiliyor.

Bu nedenle acil bir ödeme, araç alım-satımı ya da benzeri yüksek tutarlı nakit gerektiren işlemler için yalnızca ATM'ye güvenmek mağduriyete yol açabiliyor. Günlük limitin üzerindeki talepler ATM tarafından reddedilirken, bazı bankalar limit üstü para çekme işlemlerinde ek komisyon da talep edebiliyor.

YÜKLÜ NAKİT İHTİYACINDA ÇÖZÜM ŞUBE VEZNESİ

Günlük ATM limitinin üzerinde nakit çekmeniz gerekiyorsa, zaman kaybetmeden banka şubesine başvurmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından şube vezneleri, hesabınızdaki yüksek tutarlı bakiyeyi tek seferde çekebilmenize imkân tanıyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri planlayan vatandaşların, işlem öncesinde bankalarının güncel ATM para çekme limitlerini ve olası komisyon uygulamalarını kontrol etmelerini öneriyor.