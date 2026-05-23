Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalarda tankların ve zırhlı araçların korkulu rüyası haline gelen Kamikaze (FPV) dronlara karşı ezber bozan bir yerli savunma konsepti ABD'den geldi.

Amerikan Picket Defense Systems şirketi, günümüz savaşlarının en büyük tehdidi olan ani dron ve sürü saldırılarını 3 saniyeden kısa sürede durdurabilen "Inferno RTC" adlı döner taret sistemini tanıttı.

Geleneksel hava savunma sistemlerinden farklı olarak bu teknoloji, araçların üzerine takılan ve dronları çarpmadan önceki son 40 ila 120 metre arasında yakalayan bir "yakın savunma" (CIWS) kalkanı olarak görev yapıyor

NİŞAN ALMA DİYE BİR SORUNU YOK

Sistemi dünyadaki rakiplerinden ayıran en büyük özellik ise namlusunun olmaması, bunun yerine sürekli dönen yarım küre şeklinde bir tasarıma sahip olması. Geleneksel uzaktan kumandalı silah kuleleri, radardan gelen uyarıyla yönünü drona doğru çevirene kadar 1-2 saniyelik hayati bir zaman kaybediyor; oysa saatte 150 km hızla gelen bir kamikaze dron için bu süre hedefini vurması anlamına geliyor.

Inferno RTC ise üzerindeki onlarca sabit namluyu sürekli döndürerek nişan alma gecikmesini tamamen sıfıra indiriyor ve yaklaşan drona en yakın açıdaki namluyu seçerek anında ateş açıyor. Radara yakalanmama özelliği bulunan, 20 ve 40 kilogramlık iki farklı versiyonu üretilen bu sistem, düşük maliyetli mühimmatlarla adeta bir mermi duvarı örerek kamikaze dron kâbusunu tarihe gömmeyi hedefliyor.