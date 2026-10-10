nsanlık tarihi, uzaydan gelen en büyük ve en gizemli dalgayı konuşuyor.

Güney Afrika’da bulunan devasa MeerKAT radyo teleskobu, uzay boşluğundan Dünya’ya doğru gelen, daha önce hiç benzeri görülmemiş bir radyo sinyali yakaladı.

Bilim dünyasında "FRB 20240304B" kodu verilen bu gizemli patlama, dün geceden beri sosyal medyada "Kıyamet mi kopuyor?", "Dünyanın sonu mu geldi?" sorularını beraberinde getirdi. Peki ama gökyüzünün derinliklerinden gelen bu gizemli ses gerçekten bir felaketin habercisi mi, yoksa evrenin bize bir mesajı mı? İşte milyarlarca insanı ekrana kilitleyen o olayın perde arkası...

Tam 10 milyar yıl önce yola çıktı

Gökbilimciler, sinyalin kaynağını tespit etmek için NASA’nın milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu’nu acil kodla o noktaya çevirdi.

Yapılan ilk incelemeler ise kelimenin tam anlamıyla tüyleri ürpertti: Bu sinyal, Dünya’ya ulaşmak için uzayda tam 10 milyar yıldan fazla bir süredir yol alıyordu. Yani bu gizemli dalga yola çıktığında, üzerinde yaşadığımız Dünya, Güneş Sistemi ve hatta Güneş’in kendisi bile henüz var olmamıştı.

Evren henüz 3 milyar yaşındayken fırlatılan bu kozmik enerji, dün gece insanlığın radarına takıldı.

Kur'an-ı Kerim'deki o sır mı? "Tarık Suresi Mucizesi" sosyal medyayı salladı

Sinyalin patlama biçimi ve bilim insanlarının yaptığı açıklamalar, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki o dehşetli sureyi yeniden akıllara getirdi.

Sosyal medyada milyonlarca kişi, bu sinyalin Tarık Suresi ile olan ürkütücü bağlantısını konuşuyor.Tarık Suresi'nin ilk ayetlerinde aynen şöyle buyruluyor:

"Andolsun gökyüzüne ve Tarık’a. Tarık’ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, karanlığı delen yıldızdır."

Arapça bir kelime olan "Tark", köken olarak "kapı çalmak, vurmak, çekiçle vurur gibi ritmik ses çıkarmak" anlamına gelir. İşin en çarpıcı kısmı ise tam burada başlıyor: Bilim insanları, dün gece yakalanan bu hızlı radyo patlamasının (FRB) arkasında, evrenin en yoğun nesneleri olan "Magnetarlar" yani devasa manyetik alana sahip nötron yıldızları olabileceğini söylüyor.

Bu yıldızların uzayda yaydığı radyo sinyalleri sese dönüştürüldüğünde, ortaya tam olarak ritmik bir "kapı vurma" sesi çıkıyor. 1400 yıl önce Kur'an'da "karanlığı delen vuruş" olarak anlatılan o kozmik ses, 10 milyar yıl öteden gelip dün gece dünyamıza mı ulaştı?

Bilim Dünyası Alarmda: Kıyamet mi, kozmik patlama mı?

Sosyal medyada yayılan komplo teorilerinin aksine, bilim insanları bu durumun Dünya'yı yok edecek bir kıyamet alameti olmadığını belirtiyor, ancak olayın kendisi bilimsel açıdan tam bir "kozmik devrim."

Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen bu milisaniyelik sinyallerin arkasında, evrenin en ölümcül ve en güçlü nesneleri olan "Magnetarlar" yani devasa manyetik alana sahip ölü yıldızlar olabileceği tahmin ediliyor. Yine de bilim dünyası net bir cevap verebilmiş değil: Evrenin öbür ucundaki bu devasa enerjiyi tam olarak ne serbest bıraktı?

"İnsanlık böylesiyle ilk kez karşılaşıyor"

Önceki tüm uzay rekorlarını tam ikiye katlayan bu gizemli keşif, evrenin sonunu getirmeyecek ama insanlığın evrene bakışını tamamen değiştirecek. Bilim insanları şimdi, 10 milyar yıl öncesinden gelen bu ses dalgalarını analiz ederek uzayın karanlık odalarında neler saklandığını, evrenin sırlarını ve belki de yalnız olup olmadığımızı çözmeye çalışıyor.

Gözler şimdi NASA ve James Webb ekibinden gelecek olan yeni ve daha net açıklamalara çevrilmiş durumda.