Yeni düzenleme, özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmayı ve eğitim kalitesini standart hale getirmeyi hedefliyor.

İşte yürürlüğe giren yeni yönetmeliğin öne çıkan başlıkları:

HER KÖYE AÇILABİLECEK

Nüfusu az ve dağınık olan yerleşim yerlerinde kurs açılabilmesi için gereken öğrenci sayıları esnetildi:

4-6 Yaş Grubu: Köy ve benzeri yerlerde sadece 5 öğrenci bulunması halinde kurs açılabilecek.

Engelli Eğitimi: İşitme ve görme engelliler için sınıf açma sınırı en az 3 öğrenci olarak belirlendi.

Hafızlık: Hafızlık programları için ise en az 8 öğrenci şartı aranacak.

Artık ülke genelindeki tüm Kur’an kurslarında eğitim içeriği ve takvimi doğrudan Başkanlık tarafından belirlenecek. Hafızlık tespit sınavını başarıyla tamamlayanlara, Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı resmi "Hafızlık İcazet Belgesi" verilecek.

SERVİS HİZMETİ VERİLECEK

Öğrencilerin kurslara erişimini ve barınmasını kolaylaştırmak adına şu adımlar atılacak:

Talep olması durumunda mülki amir onayıyla Kur’an kursları için servis hizmeti sağlanabilecek.

İhtiyaca göre yurt ve pansiyonlar açılabilecek. Bu tesislerden yatılı yaz Kur’an kursu öğrencileri de yararlanabilecek.

Yurtlara kabulde şehit yakınları, yetimler, dar gelirliler ve ailesi yurt dışında olan öğrencilere öncelik tanınacak.