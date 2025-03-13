Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesindeki imar planı değişikliğine konuşulurken AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. CHP’li meclis üyesi İlker Ulusoy, imar planına ilişkin itirazlarını ve şerh gerekçelerini açıklarken, AKP’li meclis üyelerinin tepkileri ile karşılaşırken sözlü tartışma AKP’li meclis üyesi Mustafa Demirhan’ın CHP grubuna yürümesi üzerine büyüdüğü görüldü.

'KURAN KURSUNA KARŞI MISINIZ?' SÖZÜ MECLİSİ GERDİ

Meclis toplantısında Adem Yavuz Mahallesinde bulunan nazım imar planlarında ibadet alanı kullanımında kalan parselin bulunduğu camiinin nazım imar planlarında mevcut konut alanı kullanımında kalan 7 nolu parsele işgalinden dolayı 7 nolu parselden Gebze Belediyesine ait 73 metrekarelik alanın ibadet alanı kullanımına ilave edilmesi ile parselden geri kalan alanın mevcuttaki Kuran kursu faaliyetinden kaynaklı özel sosyal tesis alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Gündem maddesiyle ilgili söz alan İlker Ulusoy, “Mevcut parselde halihazır da bir vakıfa ait kuran kursu bulunmakta olup parsel, vakıf ve bir kısmı da belediye mülkiyetinde bulunmaktadır. Her ne kadar diyanet ve müftülük kontrolünde olsa da bu tür eğitimlerin dernek, vakıf, cemaat ve kişiler eli ile değil direk devletin hüküm ve tasarrufu altında devlet eliyle yapılmasının gerektiğini tekrar hatırlatarak muhalefet şerhimiz olduğunu belirtiyoruz” dedi. CHP'lilerin söz konusu parselin şahıslara değil devlet eline emanet edilmesi gerektiğini söylemesini ardından bir AKP’li meclis üyesinin "Niye Kuran kurslarına karşı mısınız?" ifadesi mecliste büyük bir gerginliğe sebep oldu.

CHP’Lİ HÜRRİYET, AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN HAREKETİNİ VİDEOYLA GÖSTERDİ

Meclis üyelerinin arasında çıkan arbede sonrasında AKP’li Büyükakın ile CHP’li Hürriyet'e sıçrayan Kuran Kursu kavgada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İlk önce sizin meclis üyeniz bizimkilerin üzerine yürüdü. Şu an da arkadaşlarımız görüntüleri anlattı buyurun izleyin" ifadelerini kullanarak telefonundan kavga görüntülerini basın mensuplarını gösterdi. Büyükakın, kavgaya karışan AKP’li meclis üyesine söz verip olayı anlatmasını istedi. Büyükakın'a cevap veren Hürriyet ise "Ucuz siyaset yapıyorsunuz" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI CEMAAT VE VAKIFLARA TESLİM ETMEK İSTİYORLAR”

Mecliste yaşanan gerginlik sonrasında SÖZCÜ'ye konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li Büyükakın’ın her zaman tahrikleri sonucu bu tür olayların yaşandığını söyledi. Kaplan şu ifadeleri kullandı;

*Din eğitiminin diyanet haricinde bir vakıf, cemaat, dernek olmamalı. Bu tahsisin bir vakfa olmasından dolayı biz buna onay vermedik. Ama gündemde diyanetin uhdesinde olan iki maddeye onay verdik. Ancak vakfa tahsisine karşı çıktığımız için ‘siz kuran kurslarına karşı mısınız?’ diyerek iftira atmaya çalıştılar.

*Bu sözlü sataşmalarından dolayı gerginlik çıktı. Maalesef Ak Partililerin tavırları hiç değişmiyor bu cemaat, vakıf ve tarikatlardan bir türlü kurtulamıyorlar. Biz ‘devlet kuran kurslarından devlet elini çekmemeli dememize’ rağmen AK Partililer üzerimize yürüdüler.

*Biz kuran kursu yapılsın diye zaten teklif vermiş bir grubuz ama bunlar devlet yerine ısrarla çocuklarımızı cemaat ve vakıflara teslim etmek istiyorlar. FETÖ’den yaşadıklarımızı gördük ders olmamış ki çocukları teslim etmeye çalışıyorlar.

*Biz bunları söyleyince onlarda sıkıştıkları zaman CHP’ye din üzerinden saldırılara başlıyorlar artık bunların saldırıları klişeleşti alıştık.

*Tahir beyin yıllardır yönetme tarzı hep tahrik edici, hep lafları eğip bükerek kendileri ne anladıysa onlara cevap vermeye çalışıyorlar. Kendisi hep meclisi geren bir tavırla meclisi yönetmeye çalışıyor ne yazık ki. Sonrada ‘siz gerdiniz’ diyerek suçu bize atıyor.