Cadılar Bayramı'nda sıradan kurgulardan sıkılan ve sınırları zorlamak isteyen 10 yaşındaki Paul Campbell, internet tarihine geçen efsane bir akıma imza attı. Her yıl milyonlarca çocuğun korkunç karakter kostümleriyle şeker topladığı gecede, küçük çocuk tercihini sosyal medyada geyik konusu olan "İbiza virali"nden yana kullandı. İnternet dünyasını kasıp kavuran "kurbağa saçlı" gencin kılığına giren Paul, öyle bir hamle yaptı ki gecenin kazananı ilan edildi.

BİR İBİZA TATİLİ İNTERNETİN DİLİNE DÜŞTÜ

Her şey, İbiza'da tatil yapan Kyle isimli gencin arkadaşlarıyla çekildiği eğlenceli bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla başladı. Fotoğraftaki saç stili ve sakal kombinasyonu kısa sürede binlerce kullanıcının radarına takıldı. Sosyal medya kullanıcıları genç adamın saçlarını "Super Mario" oyunundaki karakter Toad'a ve kurbağa figürlerine benzeterek fırtınalar kopardı. İnternet dünyası "kötü berber faciası" diyerek fotoğrafla dalga geçerken, bu anlar kısa sürede viral bir fenomene dönüştü.

10 YAŞINDAKİ PAUL FIRSATI KAÇIRMADI

Manchester'da yaşayan 10 yaşındaki Paul Campbell, Cadılar Bayramı için sıra dışı bir fikir ararken internetteki bu viral fotoğrafı gözüne kestirdi. Birkaç aksesuar, özel bir peruk, çanta ve takma dişlerle İbiza'daki "kurbağa saçlı" gencin birebir kopyası haline gelen küçük Paul, şeker toplamak için yola koyuldu. Ancak işin içinde hiç kimsenin bilmediği sürpriz bir detay vardı.

KAPIYI AÇINCA KAHKAHAYA BOĞULDU

Sosyal medyanın dalga geçtiği o "kurbağa saçlı" genç, aslında küçük Paul'ün öz amcası Kyle'dan başkası değildi. Cadılar Bayramı gecesi amcasına haber vermeden kapısına dayanan Paul, peruğu ve tarzıyla amcasının karşısına dikildi. Kapıyı açtığında karşısında kendi viral halinin minyatürünü gören Kyle, şaşkınlığını gizleyemeyerek kahkahalara boğuldu.

Annesi Stacey'nin planladığı bu mizah dolu sürpriz, hem aile içinde unutulmaz bir anıya dönüştü hem de sosyal medyada Cadılar Bayramı'nın en yaratıcı kostümü seçildi.