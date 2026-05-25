Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu.

Bazı liderler geleneği bozmayıp Ankara'da kalacak, bazı isimler ise memleketlerine gidecek.

İşte liderlerin Kurban Bayramı programı...

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.

CHP'de Özgür Özel geleneği bozmayarak bayramda memleketi Manisa'da olacak; Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına iştirak edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.