Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki emeklilerin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri için hazırlıklar başladı. Bakanlık, ödemelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılması için teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

2026 YILI KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödeme miktarında bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda uygulanan tutarın korunacağını ifade ederek, emeklilere bu bayramda da 4.000 TL ödeme yapılacağını kaydetti.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Mevcut planlamalara göre, ödemelerin bayram öncesindeki hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.

-Beklenen Son Ödeme Tarihi: 22 Mayıs Cuma

-Resmi Takvim: SGK tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi yalnızca emekli aylığı alanlarla sınırlı kalmayıp geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor. Ödemeden faydalanacak gruplar şunlardır:

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

-Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar,

-Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri,

-Şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları,

-Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil hak sahipleri.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili kesinleşen 4.000 TL'lik tutarın, banka ve PTT şubeleri aracılığıyla en geç 26 Mayıs tarihine kadar tüm hak sahiplerinin hesaplarına geçmesi bekleniyor. Kesinleşen takvim SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.