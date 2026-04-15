Türkiye genelinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden maaş alan vatandaşlar için Kurban Bayramı ikramiyesi süreci başladı.

2026 yılı bayram takvimine göre bayramın Mayıs ayı sonunda başlayacak olması, ödemelerin de bu tarihten önce tamamlanacağı öngörüsünü güçlendirdi.

Henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da önceki yıllardaki uygulamalar baz alındığında, ödemelerin en geç 22 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

İKRAMİYE TUTARI NE KADAR OLACAK?

Ramazan Bayramı döneminde 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı'nda da aynı seviyede tutulması öngörülüyor. Söz konusu tutar, yalnızca emeklileri kapsamamakla birlikte; dul ve yetim aylığı alanlar dahil olmak üzere mevzuatta belirtilen tüm hak sahiplerini kapsayacak. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara yapılacak ödemeler, yasal hisse oranları doğrultusunda hesaplanacak.

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi ödemeleri kapsamına giren gruplar şu şekilde sıralanıyor:

-Emekli ve malullük aylığı alanlar,

-Ölüm aylığı (dul ve yetim) sahipleri,

-Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar,

-Şehit yakınları ve gaziler,

-Vazife malulleri ve güvenlik korucuları.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

2026 yılı Kurban Bayramı süreci 26 Mayıs tarihindeki Arefe günü ile başlayacak. Bayramın ilk günü 27 Mayıs’ta idrak edilecek olup, kutlamalar 30 Mayıs tarihine kadar sürecek. Ödeme takviminin bu tarihlerden önce netleşerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.