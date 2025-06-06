Dün başlayan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla başka illere gitmek isteyen vatandaşlar yola çıktı; meydana gelen kazalar can yaktı.

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kazalarda çok sayıda can kaybı oldu, birçok kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın arefesinde meydana gelen 863 kazada 10 vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Söz konusu kazalarda bin 319 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE BİLANÇO

Kurban Bayramı'nın ilk günü de Türkiye'nin çeşitli noktalarında kazalar meydana geldi.

Denizli: 1 ölü

Acıpayam ilçesinde Volkan İyem (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İyem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya: 1 ölü, 1 yaralı

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kavşakta, Y.T'nin (22) kullandığı 34 RH 5474 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RH 5474 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Yasin Su (22) yönetimindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Muhammet Yasin Su ile 34 RH 5474 plakalı otomobilin sürücüsü Y.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Su, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurye Muhammet Yasin Su'nun bir süre ara verdikten sonra yeniden başladığı kuryeliğinin ilk iş günü olduğu öğrenildi.

2024'TE 6 BİN 351 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya 2024'te de yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 can kaybı olduğunu aktardı.