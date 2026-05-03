Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Aydın’da düzenlendi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Gazeteciler burada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını sordu. Bakan Ersoy, "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ KRİZLER

Orta Doğu’daki savaş ve krizlere değinen Ersoy, bu durumun turizm sektörünü etkilediğini belirterek, sektörün krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI'

Türkiye’nin krizlere rağmen güvenli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ersoy, son yıllarda atılan adımlarla turizmde istikrarın güçlendirildiğini söyledi.

SEZON ‘SON DAKİKA REZERVASYON’ AĞIRLIKLI OLACAK

Küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu sezonun daha çok son dakika rezervasyonlarıyla şekilleneceğini belirten Ersoy, tanıtım faaliyetlerinin artırıldığını kaydetti.