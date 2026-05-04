Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 15.30'da başlaması planlanan toplantıda iç ve dış siyasete dair önemli başlıklar değerlendirilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri Kurban Bayramı tatilinin süresi olacak. Arife gününün 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınarak tatilin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı görüşülecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın Kabine toplantısında verileceğini ifade etti.
Dış politikada Ortadoğu'daki gelişmeler masaya yatırılacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri, İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planı ve Hürmüz Boğazı'ndaki güncel durum toplantıda ele alınacak. Bu gelişmelerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyon hedefleri ve ekonomiye yönelik alınabilecek ek tedbirler değerlendirilecek.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE OKUL GÜVENLİĞİ
Kamuoyunda 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç kapsamında, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tespitleri sonrasında atılabilecek hukuki adımlar Kabine'nin gündeminde olacak. Ayrıca, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından okullarda uygulanan güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek.