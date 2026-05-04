Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği (AB), ekonomi konularının ön plana çıktığı konuşmada Erdoğan, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı tatiline 1,5 gün daha tatil eklenmesine karar verildiğini duyurdu.

Böylece pazartesi ve salı günleri de idari izin ilan edilerek tatil 9 güne çıkarılmış oldu; Kurban Bayramı tatili, 23 Mayıs'ta başlayacak, 31 Mayıs'ta sona erecek.

Erdoğan ayrıca, "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evleneceklere 200-250 bin lira arasında kredi verileceğini; geri ödeme dönemi içinde 2'nci çocuğun olması durumunda da kalan taksitlerin hibe edileceğini bildirdi.

'ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 16.50'de başladı; yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısında geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şu şekilde:

"Dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımız çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.

Dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu dönemde Türkiye emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz.

Yılın ilk 4 ayında bu alanda yüzde 28 oranında artış kaydederek önemli başarıya imza attık. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir.

Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarlara açılarak, ihracatı teşvik ederek daha yüksek rakamlara ulaşacağız.

Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek.

BM İklim Değişikliği Konferansları'nın 31. Kası ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi Türkiye'de tertip edilecek.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız.

Bugün Nisan ayı enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de ağır baskı oluşturuyor.

İrademizde en küçük gerileme yoktur. Felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.

Bu sene Kurban Bayramını 27-30 Mayıs'ta idrak edeceğiz. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak 9 günlük tatil vermiş oluyoruz.

Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında destekliyoruz.

Geri ödeme dönemi içinde 2'nci çocuğun olması durumunda kalan taksitleri hibe edeceğiz."