2021’de yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle, tüm konaklama tesislerine turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Belediyeden ruhsat almış tesisler bile Bakanlık onayı olmadan mühürlenmeye başladı. Ancak belge alma süreci, Bakanlık’taki personel yetersizliği nedeniyle tıkanmış durumda.

Yüzlerce otel, denetim sırası beklerken sezonu kaçırdı. Uluslararası Yatırım Uzmanı ve Avukat Abide Gülel Saral, “Her kapalı otel, istihdam ve döviz kaybı demek. Turizmin ekonomik krizi hafifletme umudu tamamen çöktü” dedi.

Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024’te belge zorunluluğunu iptal ederek Bakanlığa yasayı düzenlemesi için 9 ay süre tanıdı.

'SEZON ŞİMDİDEN KAYBEDİLDİ'

Ancak bu süreçte mühürlemeler durdurulmadı, aksine hızlandı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Bu kriz, masa başında alınan beceriksiz kararların sonucu. 4 bin otelden sadece 200’ü belge alabilir. Geri kalanlar ya kaçak açılacak ya da kapalı kalacak. Bakanlık ‘çalışıyoruz’ diyor, ama sezon şimdiden kaybedildi” diyerek tepkisini dile getirdi. Karcılıoğlu, geçen yılki kötü sezonun ardından bu yazın daha da kötü geçeceğini belirtti ve “derhal ortak çözüm masası kurulmalı” çağrısı yaptı.

'PARA İADESİ YAPMA ZORUNLULUĞU YOK'

Mühürlenen otellerin konuklarına yasal olarak para iadesi yapma zorunluluğu bulunmuyor. Turizm işletme belgesi olmayan oteller, acente platformlarında yer almıyor. Acentelerle yapılan rezervasyonlarda, müşterinin eşdeğer bir tesise yerleştirilmesi gerekiyor. Ancak otelin kendi sitesi veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapanların, otelin belge geçerliliğini yazılı olarak teyit etmesi şart.