Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, bayram arifesinde Torba Uygulama Noktası’nda hem asayiş hem de trafik denetimleri artırıldı. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı. Kaymakam Sırmalı, uygulama sırasında sürücülerle bayramlaşarak trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edilirken, denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi. “Yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz” Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Kurban Bayramı’nın ilçede huzur ve güven içinde geçmesi için tüm kurumların gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Bayramın 9 günlük tatil süresi boyunca yaklaşık 360 ekip ve 1000’e yakın personelin görev yapacağını ifade eden Sırmalı, trafik ekiplerinin kontrol noktalarında denetimlerini sürdüreceğini, ayrıca 112 acil sağlık ekiplerinin sayısının da artırıldığını söyledi. Bodrum’un hem Türkiye’nin hem de dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sırmalı, “Bayram tatili boyunca yaklaşık 500 bin kişiyi ağırlamayı bekliyoruz.

Plaka Tanıma Sistemi verilerine göre ilçeye şu ana kadar yaklaşık 150 bin araç giriş yaptı. Bu sayı da yaklaşık 500 bin kişiye karşılık geliyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. İkinci konutlar ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90’lar civarında. Tüm misafirlerimizi Bodrum’a bekliyoruz. Hava şartları oldukça güzel, biz de tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Turizmcilerden davet Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise tatilcilere çağrıda bulunarak, “Bodrum’a gelmek isteyen misafirlerimiz için otellerimizde hâlâ yer bulunuyor. Bayram döneminde hava oldukça güzel, tesislerimiz hazır. Otellerde kampanya ve fırsatlar sürüyor, bu avantajlar yaz boyunca devam edecek. Bodrum, her kesime hitap eden bir destinasyon. Ünlü sanatçıların sahne aldığı otellerin yanı sıra akşam saatlerinde pek çok mekânda eğlence imkânı sunuluyor” ifadelerini kullandı.