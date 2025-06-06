Kurban Bayramı sabahı bayram namazının ardından yüzlerce vatandaş kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına gitti. Buralarda yaşanan yoğunluklar bazı kesimleri geciktirdi.

Her bayramda yaşanan tablolar bu bayramda da yaşandı. Kesim alanından kaçan hayvanlar olduğu gibi acemi kasapların yaşadığı sıkıntılara dair de detaylar ortaya çıktı.

Kurban kesimi esnasında dikkatsizlik ve acemilik sebebiyle çok sayıda kasap kendisini yaraladı.

BİN'İN ÜZERİNDE ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU

Ordu’da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 119 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

"Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 497 kişi hastanelere başvurdu.