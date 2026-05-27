Sabahın erken saatlerinden itibaren geleneksel etkinlikler ve buluşmalar için bir araya gelen vatandaşlar, bayramın birleştirici gücüyle toplumsal bağları güçlendirirken, barış ve huzur dileklerini paylaştı.

KAMBOÇYA'DA KÜLTÜREL RENKLER: GELENEKSEL KIYAFETLERLE KUTLAMA



Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde yaşayan Müslüman topluluk, bayramı büyük bir neşeyle karşıladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte renkli yerel kıyafetlerini giyen yüzlerce vatandaş, tarihi Nuru İslam Merkezi ve çevresindeki alanlarda toplandı.

Merkezin avlusunda büyük bir kalabalık oluşurken, bayramlaşma törenlerinde toplumsal birliktelik mesajları verildi. Bayramın sosyal yardımlaşma ve paylaşma yönüne vurgu yapılan konuşmaların ardından, katılımcılar birbirlerinin bayramını kutlayarak keyifli anlar yaşadı. Kültürel zenginliğin yansıdığı avludaki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

GÜRCİSTAN'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SOKAKLARA TAŞTI



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de bayramın getirdiği hareketlilik tarihi sokakları hareketlendirdi. Kent sakinlerinin yanı sıra bölgede bulunan turistlerin de katılımıyla, tarihi Eski Tiflis semtindeki çift mihraplı Cuma Kültür Merkezi tarihi günlerinden birine tanıklık etti.

Yoğun katılım nedeniyle merkezin dışına taşan kalabalık, caddelerde ve meydanlarda yerlerini alarak bayram ritüellerini gerçekleştirdi. Doğu Gürcistan Müslümanları Temsilcisi Etibar Eminov, yaptığı konuşmada küresel zorluklara karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Zor zamanları aşmak için birlik, beraberlik ve toplumsal dostluk içinde güçlü olmalıyız" dedi.

ÖZBEKİSTAN'DA TARİHİ ALANLARDA ANLAMLI BULUŞMA



Özbekistan’ın başkenti Taşkent başta olmak üzere tüm kentlerde bayram programları yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kültürel alanların çevresindeki cadde ve sokaklar yoğunluk nedeniyle trafiğe kapatılırken, vatandaşlar bayramlaşma noktalarını doldurdu.

Başkentteki kutlamaların ana adresi, tarihi "Osman Mushafı" yazmasının muhafaza edildiği Hazret İmam Külliyesi oldu. Toplumsal İdare Temsilcisi Hamidcan İşmatbekov, yaptığı konuşmada bayram günlerinin kırgınlıkları bitirmek, yaşlıları ve hastaları ziyaret etmek gibi insani değerleri hatırlatmadaki önemine değindi. Buluşmada ayrıca, dünyada süren çatışmaların son bulması ve küresel barışın tesisi yönünde temenniler dile getirildi.