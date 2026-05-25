Özellikle sıcak havalarda yapılan en büyük hatalardan biri ise eti büyük parçalar halinde üst üste bekletmek oluyor. Hava almayan etlerde birkaç saat içinde kötü koku ve renk değişimi başlayabiliyor.

Birçok kişi eti kesilir kesilmez dondurucuya kaldırsa da uzmanlar bunun doğru yöntem olmadığını belirtiyor. Yeni kesilen etin önce serin bir ortamda dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

NASIL SAKLANMALI?

Uzmanlara göre kurban eti önce güneş görmeyen serin bir ortamda birkaç saat dinlendirilmeli. Ardından etler küçük porsiyonlara ayrılarak saklama kaplarına ya da buzdolabı poşetlerine yerleştirilmeli.

Etlerin üst üste ve havasız şekilde doldurulmaması gerektiği belirtilirken, özellikle buzdolabına sıcak şekilde konulmaması öneriliyor. Aksi halde dolabın iç sıcaklığı yükselebiliyor ve diğer gıdalar da risk altına girebiliyor.

Derin dondurucuda saklanacak etlerin tek kullanımlık porsiyonlar halinde hazırlanması tavsiye ediliyor. Böylece çözülüp yeniden dondurma gibi sağlık açısından riskli durumların önüne geçiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Gıda uzmanları, kurban etinin yıkanmasının da sık yapılan yanlışlardan biri olduğunu belirtiyor. Etin suyla temas etmesi bakterilerin yayılma riskini artırabiliyor ve raf ömrünü azaltabiliyor.

Ayrıca etlerin ağzı tamamen kapalı sıcak poşetlerde uzun süre bekletilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Özellikle yaz sıcaklarında uygun koşullarda saklanmayan etlerde bozulma süreci saatler içinde başlayabiliyor.