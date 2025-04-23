2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş milyonların derin yoksulluğuna dikkat çekti. Erbaş, “Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup, toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var. Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz” dedi.

Erbaş’ın makam aracı olarak Audi marka lüks araç kullanması tepki çekmişti. Tartışmaların ardından Diyanet’in merkezinde bulunan ve ‘ihtiyaç durumunda’ başkanlık makamının kullanımına sunulan iki adet Mercedes, bir adet zırhlı Mercedes, bir adet Mercedes Vito ve bir adet kırmızı TOGG bulunduğu ortaya çıkmıştı.