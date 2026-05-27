Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında fenalaşan Selahattin Şener (54), hastanede hayatını kaybetti. İlçe esnafı olduğu öğrenilen Şener, Meşeli Mahallesi’nde kurban kesimi yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şener, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Şener’in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.