Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla birlikte kurban kesen 65 yaşındaki Ednan Hoşgör, kesim işlemi sırasında aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
110 KİŞİ KENDİNİ YARALADI
Bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında il genelinde toplam 110 kişi kendini yaraladı. Kurbanlarını evlerinin çevresinde veya belediyenin kurduğu noktalarda kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Oltu ilçesinde de 17 kişinin aynı sebeple acil servise müracaat ettiği öğrenildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.