CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na parti tabanından dikkat çeken bir tepki geldi. CHP üyesi olduğunu belirten Ali Baş isimli bir vatandaş, düşüncelerini kamuoyuna duyurmak için gazeteye ilan verdi. 'BU MİLLETİN GERÇEK SESİNE KULAK VERİN' İlanda Kılıçdaroğlu’na doğrudan seslenen Baş, partinin yeniden kurultaya götürülmesi gerektiğini savundu. Baş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Üzerinize giydiğiniz temiz lider kumaşıyla hareket edin. Size düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni HEMEN kurultaya götürmektir. Koltuk sevdalarıyla körleşmişlerin kulağınıza fısıldadıklarına değil, bu milletin gerçek sesine kulak verin. 'CHP GENEL BAŞKANI MAHKEME SALONLARINDA BELİRLENEMEZ' Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı mahkeme salonlarında belirlenemez. Tarih sahnesindeki göreviniz kurultaydır." 'KURBAN KESECEĞİM PARAYLA BU MESAJI YAYINLIYORUM' Gazeteye verdiği ilanla dikkat çeken Baş, "Kurban keseceğim parayla bu mesajı yayınlıyorum, er ya da geç milletin sesinin kulağınıza geleceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

