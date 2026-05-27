Türkiye’nin farklı illerindeki kurban pazarlarında bayramdan eser yok. Besiciler kurban satışlarının azaldığını söylerken, dar gelirli vatandaşlar da “Paramız yok, alamıyoruz” diyerek kurban kesemediklerini belirtti. Bayramın ilk günü, kurban pazarlarındaki satışların artması bekleniyor.

‘SONUMUZ İYİ DEĞİL’

Bingöl hayvan pazarında besiciler küçükbaş fiyatlarının 15-35 bin, büyükbaşların ise 100-300 bin lira arasında değiştiğini ve müşteri sayısının az olduğu bilgisini verdi. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Seyithan Özgün, “Geçen yıla göre kurbanlık fiyatları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Alım gücü düştü. Müşteri de bekliyor, satıcı da bekliyor” dedi. Pazarda sıkı pazarlıkların yaşandığını ifade eden hayvan yetiştiricisi Özcan Oğuz da “Bu yıl hayvanların çoğu başka illere gönderildi. Bazıları da kesime gitti. Pazara gelen insan sayısı az” diye konuştu.

Burdur’daki hayvan pazarlarında da benzer bir tablo var. Besici Selçuk Ülkü, üreticinin ne yapacağını bilmediğini vurguladıktan sonra “Burdur pazarının hali gerçekten çok kötü. Alım satım çok zayıf. Bu işin sonu böyle giderse insanlar batar. Üretici olarak yazıklar olsun diyorum” yorumunu yaptı. Besici Bülent Dündar talebin önceki yıllara göre gerilediğini belirterek “Vatandaşın alım gücü zayıf. Sonumuz iyi değil gibi görünüyor. Vatandaşın durumu günden güne kötüye gidiyor. İşin içinden çıkacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.

Besici Ömer Yavuz da “Piyasa çok kötü. Kurbanlıklar elimizde kaldı. Pazarı görüyorsunuz, durum vahim” diyerek pazarı özetledi.

İçler acısı durumdayız

Besici Mustafa Yavuz, “İçler acısı bir durumdayız” diyerek Burdur pazarındaki durumu özetledi.

Alım gücü kalmadı

Bingöl’de de besici Ahmet Süzen, “Alım gücü yok. Kriz var. İnsanlar almakta zorlanıyor” dedi.