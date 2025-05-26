Ankara'da kurban pazarı karıştı. Olay, Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken, bazı besiciler denetime karşı çıktı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi.

POLİSE DE SALDIRDILAR

Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 POLİS YARALANDI

Yaşanan arbedede 2 polis memuru başından yaralandı. Yaralı polisler ambulansta yapılan müdahaleden sonra hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ŞEHİR EŞKIYALARI GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Bugün Ankara’da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı’nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.