Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin ardından "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan son listede birçok üründe mevzuata aykırı içerik ve üretim uygulamaları belirlendi.

Denetim sonuçlarına göre et ve et ürünlerinden süt ürünlerine, zeytinyağından bala kadar geniş bir yelpazede uygunsuzluklar tespit edildi. Bazı ürünlerde tüketiciyi yanıltıcı içerikler kullanıldığı, bazılarında ise insan sağlığını riske atabilecek maddelere rastlandığı bildirildi.

KAVURMADAN EŞEK ETİ ÇIKTI

Bakanlığın analizlerinde bazı çiğ et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca çeşitli işletmelerde satılan köfte, hamburger, lahmacun ve kebap harçlarında kanatlı eti, sakatat ve mekanik ayrılmış et kullanıldığı belirlendi.

Denetimlerde özellikle dana kavurma olarak satışa sunulan bir üründe hem soya hem de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi dikkat çekti.

Süt ve süt ürünlerine yönelik incelemelerde bazı peynir çeşitlerinde olması gereken yağ oranlarının altında değerler bulundu. Bazı ürünlerde ise üretimde kullanılması gereken içeriklerin dışında katkı maddelerine rastlandı.

Tam yağlı yoğurt olarak piyasaya sunulan bir üründe natamisin tespit edilirken, çeşitli kaşar ve beyaz peynirlerde düşük yağ oranı ve eritme tuzu kullanımı belirlendi.

ZEYTİNYAĞI VE BALDA TAĞŞİŞ ÇIKTI

Bitkisel yağlar ve bal ürünlerine yönelik analizlerde de çok sayıda uygunsuzluk ortaya çıkarıldı. Bazı zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımlarının kullanıldığı tespit edildi.

Bal grubunda ise çeşitli markalara ait süzme çiçek balı ve bazı etiketsiz ürünlerde taklit veya tağşiş uygulamalarına rastlandı. Denetimlerde ürün içeriklerinin etiket bilgilerinden farklı olduğu belirlendi.

Listede yer alan en dikkat çekici bulgulardan biri de bitkisel macun olarak satışa sunulan bir üründe ilaç etken maddesinin tespit edilmesi oldu. Bakanlık, söz konusu ürünün mevzuata aykırı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtirken, uygunsuzluk tespit edilen ürün ve firmaların kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.