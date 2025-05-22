Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan emekliler, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek geçim sıkıntısını gözler önüne serdi.

16 bin TL maaşla geçinemediğini söyleyen bir emekli, kira ödemediği halde çöplerden teneke ve karton toplayarak ek gelir elde etmeye çalıştığını anlattı. "Hükümetten tek isteğim, maaşlarımızın gerçek enflasyona göre değerlendirilmesi," dedi.

14 bin TL maaş aldığını söyleyen bir başka emekli ise, “Sabaha karşı 3’te kalkıyorum, 4’te eve dönüyorum. Günde sadece 800 lira kazanıyorum. Bu parayla geçinmek imkânsız. En az 20-30 bin lira maaş olmalı,” dedi.

Geçim derdi nedeniyle tarım işçiliği yaptığını belirten bir emekli de, “Yevmiyeci olarak çalışıyorum ama iş buldukça. Aldığım maaş geçen yılki asgari ücreti ancak buluyor. Kurban kesmek istiyoruz ama nasıl olacak, bilmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı için yapılan 4 bin TL’lik destek ödemesinin yetersiz olduğunu belirten emeklilerden biri, “Bu parayla kurban değil, horoz bile alınmaz. Çöpten ekmek topluyoruz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

"7 KİŞİ BİRLŞEİP KARPUZ ALIYORUZ"

Başka bir emekli ise, “Eskiden üç kurban keserdim, şimdi pazara gitmek bile lüks. Diş ağrısı için üç günde 4 bin lira harcadım. Peynir 300 lira, domates 50, biber 160 lira olmuş,” diyerek fiyat artışlarını örneklerle anlattı.

“14 bin lirayla karpuz bile kesemiyoruz. 7 kişi birleşip karpuz alıyoruz,” diyen bir başka emekli, bayram hazırlığı yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

4 yıldır kasaptan et alamadığını, peynir almanın bile lüks haline geldiğini söyleyen bir emekli, “Kira 4 bindi, şimdi 8 bin oldu. Nasıl geçinelim?” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Kurban hazırlıklarını oğlunun yaptığını belirten başka bir emekli ise, “Peyniri bile yarım kilo alıyoruz. Danaya giriyoruz ama kendi başımıza kurban kesemiyoruz,” dedi.