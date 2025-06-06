Dananın fotoğrafını çekmek isterken saldırıya uğradı
Olay, 2 Haziran’da Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana geldi. Kurban Bayramı öncesi çiftliğinde yetiştirdiği hayvanları satışa sunan İbrahim Külahlı, müşterisinin talebi üzerine satın alınan dananın fotoğrafını çekmek istedi. Ancak o anlarda beklenmedik bir şekilde dananın saldırısına uğradı.
Öfkeli hayvanın boynuz darbeleriyle yere savrulan Külahlı, bacağı, göğüs kafesi ve dalağından ağır şekilde yaralandı.
Hastanede yaşam mücadelesi verdi
Tesis çalışanlarının durumu 112 Acil Servis’e bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Külahlı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan iş insanı, durumunun ağırlaşması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakımda entübe edilen Külahlı, doktorların tüm çabasına rağmen 5 Haziran öğle saatlerinde hayatını kaybetti.