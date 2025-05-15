İktidarın hatalı tarım ve hayvancılık politikalarıyla kurbanlık fiyatları 2018’den bu yana yüzde 1417 arttı.
140 bin lirayı aştı
Konuyu gündeme getiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşımız artık kırmızı eti bayramda da göremiyor” dedi. Hayvan ithalatına son sürat devam edildiğini belirten Akay, kurbanlık hayvan fiyatlarının son iki yılda yüzde 833, karkas et fiyatının ise son 7 yılda yüzde 1417 arttığını vurgulayarak “2023 yılında ortalama 15 bin lira olan büyükbaş hayvan fiyatı 2024 yılında 100 bin lirayı, 2025 yılında ise 140 bin lirayı aştı. Geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi” diye konuştu.