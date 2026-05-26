Antakya ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, trafikte hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Olay, Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi. Eve götürülmek istenen keçi, sahibinin kontrolünden çıkarak cadde boyunca koşmaya başladı. Bir anda refüjü aşarak karşı şeride geçen hayvan, sürücülere zor anlar yaşattı.
Araçların arasında hızla ilerleyen keçi, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Sahibinin tüm çabalarına rağmen yakalanamayan keçi nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Yaşanan ilginç anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.