Eyüpsultan ilçesi Vardar Bulvarı Acun Sokak'ta bulunan kurban satış ve kesim alanında saat 02.00 sıralarında yangın meydana geldi. İş yerindeki bir konteynerde başlayan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından konteynerde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin iş yeri sahibinin akrabası olduğu öne sürülen Bekir Yazıcı (34) olduğu tespit edildi. Yazıcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, iş yerindeki hayvanların yangından zarar görmediği bildirildi.
BEKÇİ GÖZALTINDA, OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU
Olayın ardından polis ekipleri iş yerinin bekçisi Talip S.'yi (37) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde; gece saatlerinde markete gittiğini, döndüğünde yangını fark ederek müdahale etmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangın alanında yürüttüğü çalışmalar sırasında bir tabanca bulundu. Bulunan silaha balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltındaki bekçinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.