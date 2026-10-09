Doğu Washington’da kuruyan bir dereyi yeniden canlandırmak için geleneksel mühendislik yöntemleri yerine kunduzların yaptığı barajları taklit eden yapılar kullanıldı. 2016 yılında başlatılan projede, dere yatağının yaklaşık 580 metrelik bölümüne 26 yapay baraj yerleştirildi. Ahşap kazıklar ve dallarla hazırlanan bu yapılarla su akışının yavaşlatılması, tortunun tutulması ve çevredeki sulak alanların yeniden canlandırılması hedeflendi.

DERE YATAĞI YÜKSELDİ: SU SEVİYESİ ARTTI

Yapay barajların yerleştirilmesinin ardından dere yatağında biriken tortu bazı noktalarda 1,5 metreye kadar yükseldi. İlk yıl yapılan ölçümlerde su seviyesinde de artış kaydedildi. Esnek yapıları sayesinde taşkın dönemlerinde suyun yönlendirilmesine yardımcı olan barajlar, derenin genişlemesini ve daha fazla tortu biriktirmesini sağladı.

20 YIL SONRA KUNDUZLAR GERİ DÖNDÜ

Projenin başlamasından kısa süre sonra yaklaşık 20 yıldır bölgede görülmeyen kunduzlar yeniden ortaya çıktı. Başlangıçta yapay barajlarda kullanılan söğüt dallarını yiyen kunduzlar nedeniyle yapıların malzemeleri değiştirildi. Daha sonra kunduzların yarım kalan barajları tamamladığı, yeni yapılar inşa ettiği ve derenin aşağı kesimlerinde kendi barajlarını kurduğu gözlemlendi.

DOĞAL YAŞAMIN GERİ DÖNMESİ HEDEFLENİYOR

Çalışmalar kapsamında yerli bitki örtüsünün yeniden gelişmesi desteklenirken istilacı bitkilerle de mücadele edildi. Projenin uzun vadeli amacı, yapay yapıların sağladığı iyileşmenin ardından derenin doğal dengesini yeniden kazanması ve ekosistemin kunduzlar ile yerli bitkiler sayesinde kendi kendini sürdürebilmesi olarak belirlendi.