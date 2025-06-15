Yıldız açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail İran krizi artık açık bir savaş halini almıştır. İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar, sadece iki ülke arasındaki bir gerilim değil; tüm Ortadoğu’yu, hatta Türkiye’yi doğrudan etkileyen büyük bir tehdide dönüşmüştür. Ne yazık ki bu krizin sıcak haritasının tam ortasında, şehrimiz Malatya yer almaktadır.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kürecik bölgesinde konuşlu NATO’ya ait radar üssü, ABD tarafından işletilmekte ve esasen İsrail’in güvenliği için veri sağlamaktadır. Amerikan savunma stratejilerinin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

Amerika'nın İsrail'e sağladığı askeri destek göz önüne alındığında, Kürecik’teki bu tesisin dolaylı olarak İsrail'e istihbarat aktardığı, artık bir sır değil, aleni bir gerçektir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız

İran, defalarca bu üssü "meşru askeri hedef" olarak ilan etmiş, Malatya halkını fiilen çatışmanın hedefi haline gelmiştir.

Kürecik Üssü’ne yönelik bir saldırı halinde, sadece askeri tesis mi hedef alınır, yoksa çevresindeki yerleşimler de mi zarar görür? Endişeliyiz.

İran Füzeleri Menzilde: Malatya Tehlike Altındadır

İran’ın elinde bulunan Fateh-110 (300 km), Zolfaghar (700 km), Shahab-3 (1300 km) ve Sejjil (2000+ km) füzeleri, Malatya’da tehdit altındadır.

Dış politikada kararlı, tutarlı ve ilkeli duruş, sadece "kola içmeyerek” olmaz. Filistin'e gerçek destek; İsrail’e çalışan üsleri topraklarımızdan çıkarmakla mümkündür.

Kürecik Radar Üssü derhal kapatılmalı veya yönetimi tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmelidir.

Kahrolsun Emperyalizm

Büyük Ortadoğu projesi ile Ortadoğu’yu kana bulayan İsrail’le Emperyalist Amerika’ya lanetliyoruz. Büyük Ortadoğu projesinin yerel işbirlikçilerini lanetliyoruz. Tüm bunlara dahili ve harici bedhahlara karşı milletimiz birlik içerisinde olmalıdır.

Irak, Suriye ve İran’dan sonra ülkemizde hedef altındadır. Bu hedefe karşı birlik olmalı, gereğini cesurca yapmak zorundayız.”