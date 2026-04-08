Özel hayatıyla dikkat çeken İpek Filiz Yazıcı, son günlerde hakkında çıkan aşk söylentileriyle konuşuluyordu. Birlikte görüntülendiği isimle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

2022 yılında Ufuk Beydemir ile evlenen ve evliliğini sonlandıran Yazıcı, bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

KÜREK HOCASIYLA YAN YANA

Boşanmanın ardından oyuncunun adı kürek eğitmeni İhsan Taha Torğut ile anıldı. İkili, katıldıkları maraton etkinliğinde arkadaş grubuyla birlikte görüntülendi. Yan yana olmaları iddiaları güçlendirdi.

''ARKADAŞIZ''

Ancak Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söylentilere nokta koydu. Ünlü oyuncu, “Arkadaşım, bir ilişkim yok” ifadelerini kullandı.