Erzurum’da Ayhan Avcı’nın öldürülmesine ilişkin davada verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Gürcistan uyruklu Padına Avcı’ya verilen 17 yıl, Fahrullah Özdemir’e verilen 15 yıl hapis cezası kesinleşti. Yargıtay, Padına Avcı’nın tahliye talebini de reddetti.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Olay, 11 Haziran’da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Fahrullah Özdemir’in jandarmayı arayarak Ayhan Avcı’yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulduğunu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede Avcı’nın başına ve boynuna keskin aletle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Avcı’nın 1 yıllık eşi Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir tutuklandı. Haklarında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME CEZALARI İNDİRDİ

Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Padına Avcı ‘eşe karşı kasten öldürme’, Fahrullah Özdemir ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanık için de haksız tahrik indirimi uygulayarak cezaları Padına Avcı için 17 yıl, Fahrullah Özdemir için 15 yıl olarak belirledi.

SAVUNMALAR VE İTİRAZLAR



Yargılama sürecinde Padına Avcı, eşinin kendisini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürdü. Fahrullah Özdemir ise tartışma sırasında Ayhan Avcı’nın bıçakla saldırdığını iddia etti.

Sanık avukatları, istinaf başvurularında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, eksik inceleme yapıldığını ve beraat kararı verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca meşru savunma ve haksız tahrik hükümlerinin daha geniş uygulanması gerektiği ileri sürüldü.

İSTİNAF VE TEMYİZDEN SONUÇ ÇIKMADI



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yapılan başvuruları değerlendirerek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Kararda, yargılamanın usule uygun yapıldığı, delillerin yeterli olduğu ve sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edilmediği belirtildi.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi de yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı. Yüksek Mahkeme, Padına Avcı’nın tahliye talebini de reddetti.