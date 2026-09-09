Dün 9 Eylül işlemlerinde gümüş fiyatları, doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesiyle canlandı. Doların zayıflaması, gümüşü diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha uygun hale getirdi ve fiyatlar üzerindeki satış baskısını hafifletti. Bu etkile, ons gümüş yüzde 1,27 değer kazanarak 66,59 dolara ulaştı.

Türkiye piyasasında gram gümüşün alış fiyatı 103,78 TL, satış fiyatı ise 103,88 TL seviyesinde seyrediyor. Günlük artış yüzde 1,34 olarak kaydedilirken, farklı işlem kanallarındaki fiyat ve alım-satımlarında farklar görülüyor.

BANKALARIN HEDEF ARALIĞI 70’DEN 90’E ULAŞIYOR

Küresel finans kurumları gümüş için çelişkili projeksiyonlar sunuyor. Citi, kısa vadeli 75 dolar hedefini korurken, gümüşün önümüzdeki 6-12 ay içinde 90 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bankanın bu daha iyimser senaryosu, sanayi tüketimindeki yavaşlamanın güçlü yatırım talebiyle dengelenmesine dayanıyor.

Buna karşılık JPMorgan, gümüşün 2026 genelinde ortalama 70,60 dolar, son çeyrekte ise ortalama 63 dolar olmasını bekliyor. Bankaya göre güneş enerjisi sektörünün gümüş tüketimi yüzde 30, yani 60 milyon ons civarında azalabilir. Bu durum, JPMorgan'n 63 dolarlık son çeyrek ortalaması ile Citi'nin 90 dolarlık hedefi arasında 27 dolarlık geniş bir farkın oluşmasına neden oluyor.

UBS'nin mayıs ayında yıl sonu için verdiği 80 dolarlık hedef, son değerlendirmelerde 70 dolara çekildi. Banka, gümüşün Mart 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşmasını bekliyor. Ancak UBS, yüksek fiyatların güneş panelleri, mücevher ve gümüş eşya talebini azaltması nedeniyle uzun vadeli pozisyon oluşturmak için erken olabileceğini vurguluyor.

Commerzbank'ın 2026 yıl sonu tahmini 67 dolar seviyesinde bulunurken, 2027 sonunda 80 dolar beklediği belirtiliyor. ING ise gümüş fiyatlarının üçüncü çeyrekte ortalama 68 dolar, son çeyrekte 74 dolar olacağını öngörüyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE FED KARARI YÖNÜ BELİRLEYECEK

Gümüş fiyatları için ilk kısa vadeli sınır 67 dolar, ardından 70 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü harekette 65 ve 63 dolar bölgeleri izlenirken, 10 Eylül'de ABD üretici enflasyonu, 11 Eylül'de tüketici enflasyonu ve 16 Eylül'de Fed kararı fiyatların yönünü belirleyebilir.

Dolar/TL'nin yaklaşık 48,48 seviyesinde değişmediği varsayıldığında, 63 dolarlık ons fiyatı teorik olarak 98,2 TL, 70 dolar 109,1 TL ve 75 dolar 116,9 TL gram fiyatına karşılık geliyor. Ons fiyatının 80 dolara çıkması 124,7 TL'yi, 90 dolar ise 140,3 TL'yi işaret ediyor. Bu değerler yalnızca matematiksel karşılıklardır; kür hareketleri, işlem maliyetleri, vergiler ve alım-satım farkları yatırımcının karşılaşacağı gerçek fiyatı değiştirebilir.

Petrol fiyatlarının 100 doları aşması, jeopolitik risk ve enflasyondan korunma talebi gümüşü destekleyebilir. Ancak enerji kaynaklı enflasyonun faiz artışına yol açması, getirisi bulunmayan değerli metallere talebi baskılayabileceği için aynı gelişme gümüş fiyatları için önemli bir risk de taşıyor.

Dünya gümüş piyasasının 2026'da 46,3 milyon ons açık vermesi ve üst üste altıncı yılı arz açığıyla tamamlaması bekleniyor. Buna karşılık güneş panelleri talebindeki düşüş, artan geri dönüşüm ve yüksek fiyatların tüketimi azaltması, arz açığının tek başına kesintisiz yükseliş anlamına gelmediğini gösteriyor.