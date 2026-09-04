Bilim insanları tarafından yürütülen güncel analizler, güneş ışığını kesen felaket senaryolarında gıda üretimini devam ettirebilecek en dirençli ülkeleri haritalandırdı. Notre Dame Üniversitesi'nin verileri ve özel risk analizleriyle yapılan modellemelerde, devresel sistemlerin çöktüğü anlarda kendi nüfusunu besleyebilecek bölgeler tespit edildi.

Araştırmalar sonucunda küresel çöküşe en yüksek direnci gösterecek 7 ülke şu şekilde sıralandı:

Avustralya (Özellikle Tazmanya bölgesi)

Yeni Zelanda

İzlanda

Birleşik Krallık

İrlanda

Vanuatu

Solomon Adaları

İLK AŞAMA TESTLERİNDE HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKTI?

2021 yılında gerçekleştirilen ilk analizde, ülkelerin çevresel değişimlere karşı hazırlıklılığını ölçen ND-Gain verileri kullanıldı. Gıda üretimi, enerji kaynakları ve coğrafi izolasyon kriterleri baz alınarak yapılan değerlendirmede Yeni Zelanda 6,5 puanla en iyi başlangıç koşuluna sahip ülke oldu. Aynı listede İzlanda 1,2 puan, Birleşik Krallık ve Avustralya 1 puan, İrlanda ise 0,6 puan aldı.

NÜKLEER KIŞ SENARYOSUNDA GIDA ÜRETİMİ NASIL ETKİLENDİ?

Nükleer savaş, dev volkanik patlamalar veya asteroit çarpması gibi güneşi kapatacak felaketlere odaklanan ikinci araştırmada 38 ada ülkesi incelendi. Atmosfere salınan 150 teragramlık kurum emisyonu altında yapılan simülasyonda; Avustralya, Yeni Zelanda, İzlanda, Vanuatu ve Solomon Adaları kişi başı günlük 2.200 kilokalori barajını aşmayı başardı. Avustralya, kişi başına günlük 16 bin 69 kilokalorilik gıda öz yeterliliğine ulaşarak senaryonun en iyi performansını gösterdi.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'NIN EN BÜYÜK ZAAFI NE?

Raporlar, tarımsal kapasiteleri yüksek olsa da bu ülkelerin uluslararası ticarete bağımlılığının kritik bir risk oluşturduğunu ortaya koydu. Her iki ülkenin de gübre, tarım makinesi ve yakıt konusunda dışa bağımlı olduğu vurgulandı. Özellikle Yeni Zelanda'nın 2022 yılında ülkedeki tek petrol rafinerisini kaybetmesi ve rafine yakıtta tamamen ithalata bağımlı hale gelmesi, uzmanlar tarafından sistemik bir kırılganlık olarak rapora eklendi. Avustralya'nın ise ABD ve İngiltere ile olan askeri ittifakları nedeniyle olası bir nükleer çatışmada doğrudan siyasi hedef haline gelebileceği belirtildi.