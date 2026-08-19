Karadeniz'deki askeri ve lojistik gerilimler, dünya buğday piyasasındaki tedarik hatlarını köklü bir değişime zorluyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Rusya ve Ukrayna'nın liman sevkiyatlarında yaşanan aksamalar nedeniyle küresel pazarda oluşan boşluğu Kanada ve Kazakistan gibi alternatif üreticiler doldurmaya başladı.

USDA TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ: İHRACATIN DENGESİ DEĞİŞTİ

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ağustos raporu verileri, Karadeniz bölgesindeki ihracat beklentilerinin düşürüldüğünü ortaya koyuyor. Raporda, Rusya’nın buğday dış satım tahmini 1,5 milyon tonluk düşüşle 46 milyon tona, Ukrayna’nın ihracat tahmini ise 1 milyon ton azalarak 13,5 milyon tona çekildi. Oluşan arz açığını kapatmak üzere devreye giren Kanada’nın ihracat beklentisi 28,5 milyon tona, Kazakistan’ın tahmini ise 10 milyon tona yükseltildi.

TÜRKİYE İTHALAT BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Tedarik zincirindeki değişim ithalatçı ülkelerin stratejilerine de yansıdı. İç üretimi güçlü seyreden Türkiye’nin buğday ithalat tahmini 500 bin ton azaltılarak 5 milyon ton seviyesine çekilirken, Mısır’ın alım tahmini de aynı miktarda düşürülerek 13 milyon ton oldu. Buna karşılık iç rekoltesi zayıflayan İngiltere’nin ithalat ihtiyacı 3,6 milyon tona çıkarken, Pakistan’ın ithalat tahmini 1 milyon tona, Afganistan’ınki ise 4,8 milyon tona yükseltildi. Bangladeş ve Vietnam'ın alım tahminlerinde de gerileme kaydedildi.

KÜRESEL FİYATLAR YÜKSELİŞTE: RUSYA VERGİ ARTIRDI

Karadeniz’deki kısıtlar ton başına buğday fiyatlarını da yukarı taşıdı. Temmuz ayına oranla AB menşeili buğdayın tonu 262 dolara, ABD buğdayı 321 dolara tırmandı. Kanada buğdayı 292 dolar, Avustralya buğdayı 291 dolar ve Arjantin buğdayı 239 dolar seviyesine ulaştı. Piyasadan ayrışan Rus buğdayı ise yeni mahsul baskısıyla 224 dolara geriledi. Öte yandan Rusya hükümeti, 19-25 Ağustos tarihlerinde geçerli olmak üzere buğday ihracat vergisini ton başına 326,6 rubleden 721,1 rubleye çıkararak iki katından fazla artırma kararı aldı.

UKRAYNA'DA LOJİSTİK DÜĞÜMÜ VE İKLİM RİSKİ

Limanların kapanması sebebiyle Ukrayna’da ağustos ayının ilk yarısında tahıl ihracatı 590 bin tonda kaldı. Ülkede en az 10 milyon tonluk eski sezon ürünün depolarda beklediği belirtilirken, liman blokajının ülke GSYİH’sına yüzde 1 ila 1,5 oranında zarar vermesi bekleniyor. Bölgedeki bir diğer üretici Kazakistan’da ise kuraklık sebebiyle 2026 buğday rekoltesinin yüzde 30 düşüşle 13-13,5 milyon tona gerileyeceği ve iç piyasa fiyatlarının yüzde 10 artacağı öngörülüyor.