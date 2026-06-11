Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artarak devam ederken küresel bankacılık devi Citi Group'tan kritik bir Türk lirası kararı geldi. Dev banka dolar/TL pozisyonunu kapattığını açıkladı.

Luis Costa'nın da aralarında bulunduğu analistler, Çarşamba günü yayınlanan bir notta, "Gerçek efektif döviz kuru değerlemelerinin döngüsel zirvelerde seyretmesi ve cari dengeyi baskılaması nedeniyle, merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almasının zorlu bir yol olduğunu görüyoruz ve artık nötr bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Şimdiye kadar verilerde dolarizasyondan uzaklaşma eğilimlerine dair çok az kanıt var, ancak bu durum yılın ilerleyen dönemlerinde erken seçimlerin gerçekleşmesi halinde nispeten hızlı bir şekilde değişebilir." yorumuna yer verdi.

Bu işlem toplamda yüzde 1,65 getiri sağladı. 20 milyon dolarlık nominal pozisyon üzerinden 330 bin 371 dolara denk gelen bir işlem gerçekleşti. İşlem bankanın CEEMEA EM portföyünün yüzde 0,33'ünü oluşturuyor.

Bankanın açıklamasına göre, İran çatışması nedeniyle enflasyon görünümü kötüleşti ve Türkiye, yükselen petrol fiyatlarına en çok maruz kalan gelişmekte olan piyasalardan biri oldu. Analistler, "Değer kaybının hızı arttıkça carry trade daha az cazip hale geldi." ifadelerine yer verdi.

Toplam Pozisyon: 20 milyon dolar

Elde Edilen Getiri: Yüzde 1,65

Kazanç: 20.000.000 doların yüzde 1,65'i tam olarak 330.371 dolar (yani yaklaşık 330 bin dolar) yapıyor.