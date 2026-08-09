İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş ortamı ve Rusya-Ukrayna çatışmaları, petrol ve rafineri ürünlerinin tedarik zincirini kilitledi. Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye aksaklıkları, Basra Körfezi'ndeki rafinaj hasarları ve Ukrayna'nın Rus enerji tesislerini hedef alması, küresel dizel arzının yüzde 33'ünü sağlayan ana hatları sekteye uğrattı.

DİZEL STOKALRI ERİDİ FİYATLAR FIRLADI

Küresel bazda stokların eridiği bu süreçte, yetersiz işleme kapasitesi sebebiyle dış kaynaklara bağımlı olan Avrupa en ağır darbeyi alan bölge oldu.

Avrupa’daki dizel stokları mart ayından bu yana yüzde 30 gerilerken, dizel fiyatlarında 18 Haziran’dan bu yana yaklaşık yüzde 40'lık keskin bir artış görüldü.

ABD ve Asya rafinerilerinin yüksek kapasiteye rağmen önceliği kendi iç pazarlarına vermesi, Avrupa'nın üzerindeki baskıyı artırıyor.

GAZPROM AVRUPA'YI UYARDI

Krizin diğer ayağını ise Rusya ile Avrupa arasındaki karşılıklı ambargolar ve doğalgaz tedarikindeki aksamalar oluşturuyor.

Depolara gaz enjeksiyonunun giderek zorlaştığını belirten Gazprom yetkilileri, stok yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketiciler için ciddi tedarik riskleri yaratacağını vurguladı.

Avrupa'daki yer altı depolarına gaz enjeksiyonuna ilişkin durumun giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, "Yer altı depolarındaki gaz yetersizliği, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğalgaz tedariki açısından ciddi riskler oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

"REKOR SEVİYEDE DÜŞÜK"

Açıklamada, depolardaki gaz miktarının 6 Ağustos itibarıyla önceki yıllarda aynı tarihte kaydedilen en düşük seviyelerin de altına indiği, bu tarih için rekor düşük düzeye gerilediği belirtildi.

Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde azalmıştı.