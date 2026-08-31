Küresel doğal gaz talebi 2025'te bir önceki yıla göre 69 milyar metreküp artış göstererek 4 trilyon 202 milyar metreküpe ulaştı. Uluslararası Gaz Birliği (IGU) ve Snam tarafından hazırlanan "Küresel Gaz Raporu 2026"a göre talep, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Bu artışta Asya, Orta Doğu ve Avrupa öne çıktı. Asya'da talep 25 milyar metreküp, Orta Doğu'da 18 milyar metreküp ve Avrupa'da yaklaşık 10 milyar metreküp artış gösterdi. Afrika'da 6 milyar metreküp, Kuzey Amerika'da 5 milyar metreküp ve Güney Amerika'da 4 milyar metreküp artış kaydedilirken Rusya'da 3 milyar metreküplük bir artış yaşandı. Okyanusya ise talebin gerilediği tek bölge oldu.

ASYA VE AVRUPA TALEPTE ÖNE ÇIKTI

Asya'da elektrik üretimi ile konut ve ticari tüketimdeki yükseliş, toplam talebin artışının yaklaşık %64'ünü oluşturdu. Artışın önemli bölümü Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da gerçekleşti.

Avrupa'da talep yaklaşık 10 milyar metreküp artarak %2,3 yükseldi. Yılın başındaki soğuk kış koşulları ve kış aylarında rüzgar enerjisi üretiminin düşük seyretmesi, elektrik üretiminde doğal gaz kullanımını artırdı. Avrupa'da elektrik üretimi kaynaklı talep artışı 9 milyar metreküp oldu.

Kuzey Amerika'da talep 5 milyar metreküp yükseldi. Konut ve ticari tüketim 21 milyar metreküp, sanayi tüketimi 2 milyar metreküp artarken, elektrik üretiminde doğal gaz talebi 18 milyar metreküp geriledi.

Orta Doğu'da talep %2,9 artarak 18 milyar metreküpe ulaştı. Sanayi talebi 15 milyar metreküp (%9,5) ve elektrik talebi 11 milyar metreküp (%4,2) artış gösterdi. Konut ve ticari tüketimde 32 milyar metreküplük artış, küresel talepte en yüksek mutlak büyümeyi oluşturdu. Bu kalemde Kuzey Amerika'daki soğuk kış koşulları öne çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz talebi de 2025'te 4 milyar metreküp artış gösterdi.

LNG TİCARETİ REKOR KIRDI

Küresel LNG ticareti 43 milyar metreküp artışla 580 milyar metreküpe ulaştı. Çin, ithalatını 10 milyar metreküp azaltsa da dünyanın en büyük LNG ithalatçısı konumunu korudu. İkinci Japonya (91 milyar metreküp), üçüncü Güney Kore (67 milyar metreküp) oldu.

Avrupa'nın LNG ithalatı 32 milyar metreküp arttı. Bu gelişme, Rusya'dan boru hatlarıyla sağlanan doğal gazdan uzaklaşmayı ve LNG'ye artan yönelimi yansıttı. Avrupa'nın LNG ithalatının %50'den fazlası ABD'den karşılandı.

Arz tarafında Kuzey Amerika 54 milyar metreküp, Orta Doğu 11 milyar metreküp, Asya 6 milyar metreküp ve Güney Amerika 2 milyar metreküp artış sağlayarak küresel arzı 4 trilyon 147 milyar metreküpe çıkardı.

Rapora göre 2026'da talebin 7 milyar metreküp azalması öngörülüyor. Bu düşüşte, Hürmüz Boğazı krizinin fiyat duyarlı pazarlarda talebi azaltması etkili olacak.

TANAP DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİYLE ÖRNEK OLUYOR

Raporda Türkiye'nin doğal gaz altyapısındaki dijital teknolojilerden de bahsedildi. Yapay zeka, dijital ikizler ve tahmine dayalı bakım gibi uygulamalar öne çıktı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), dijital ikiz teknolojisinin güncel uygulamaları arasında gösterildi. Bu teknoloji ile boru hattının farklı işletme senaryolarındaki operasyonları ve bütünlüğü değerlendiriliyor. Uygulamanın zamanında ve veriye dayalı risk yönetimini desteklediği vurgulandı.