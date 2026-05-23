ABD ile İran arasında barış umudu sürerken petrole yönelik yeni senaryolar gelmeye devam ediyor.

Eski Beyaz Saray enerji danışmanı Bob McNally tarafından kurulan Rapidan Energy Group’un 21 Mayıs tarihli müşteri notunda, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın küresel Brent petrol arzını daha da sekteye uğratacağı aktarıldı.

Yayımlanan raporda, “Bu seviyede bir talep daralması fiziksel ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin yaklaşık iki katına çıkması ve makroekonomik bir çöküş anlamına gelir. Petrolün 150-200 dolar aralığına yükselmesi hane halkı üzerinde baskı yaratır, enerji yoğun sektörleri vurur, yapay zeka odaklı riskli varlıkları test eder ve yüksek kaldıraçlı kredi piyasalarını zorlar” açıklamasında bulunuldu.

ABD RESESYONU PETROLÜ ETKİLİYOR

Rapidan ekibi, 1970’lerden beri petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin neredeyse her büyük ABD resesyonundan önce görüldüğünü aktarıldı.

Yayımlanan raporda, “Petrol şokları tek başına resesyona neden olmaz, mevcut makroekonomik ve finansal kırılganlıkları patlatır” ifadelerine yer verildi.

BRENT PETROL İÇİN 175 DOLAR SENARYOSU

Bob McNally, fiziki teslimatlı Brent petrolün cuma günü 107 dolar seviyesinde olduğunu, çatışmaların başlamasının ardından ise kısa süreliğine 144 dolara kadar yükseldiğini belirtti.

Rapidan’ın temel senaryosuna göre Hürmüz Boğazı’nın temmuz ayında yeniden açılması öngörülüyor. Fakat boğazdaki tıkanıklığın ağustos sonrasına sarkması durumunda fiziki petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 175 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA

MarketWatch'ta yer alan raporda, küresel piyasalardaki yükselişin son yıllarda büyük ölçüde teknoloji hisseleri ve yapay zeka yatırımlarıyla desteklendiği aktarıldı.

Goldman Sachs’ın tahminine göre 2026'da yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarının 765 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Rapidan, merkez bankalarının faiz artırması durumunda finansal sistemdeki kırılganlıkların derinleşebileceği uyarısında bulundu.

BENZİN FİYATI 6 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Rapidan, Brent petrolün 200 dolara ulaşması durumunda ABD’de perakende benzin fiyatlarının galon başına 6 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

ABD’de Memorial Day tatili öncesinde benzin fiyatları yaklaşık 4,50 dolar seviyesinde satılıyordu.